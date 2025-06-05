На железнодорожном переезде перегона Уральск — Желаево вскроют и сменят переездной настил со скреплениями, а также поправят резина-кордовые плиты. В связи с этим переезд закроют с 5 июня 21:00 до 6 июня 2:00.

Как сообщили в Уральской дистанции пути, на железнодорожном переезде перегона Уральск — Желаево вскроют и сменят переездной настил со скреплениями, а также поправят резина-кордовые плиты.

