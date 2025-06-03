Шестого июня мусульмане отмечают светлый праздник Курбан айт. Это одна из самых важных дат, отмечаемый через 70 дней после поста Ораза. Он известен как «Праздник жертвоприношения». В этот день мусульмане приносят в жертву одно из животных: овцу, корову, барана или верблюда. Мясо делят на три части: одну оставляют себе, вторую отдают соседям, третью раздают нуждающимся семьям.
По данным пресс-службы акима Уральска, праздничный намаз начнется в 6:30 6 июня.
В предстоящий праздник в Уральске будут действовать три площадки для забоя скота:
- в цеху ТОО «Кублей»;
- рынок «Ел-Ырысы»;
- ТОО «Батыс адал ет».
Также заказать жертвоприношение можно будет онлайн на сайте qurban2023.kz.
Кстати, Курбан айт будет длиться три дня, а шестое июня в Казахстане официально объявили выходным днем.