Всего в городе определили три места для обряда жертвоприношения.

Құрбан айт-2025: время айт намаза и места для жертвоприношений в Уральске

Шестого июня мусульмане отмечают светлый праздник Курбан айт. Это одна из самых важных дат, отмечаемый через 70 дней после поста Ораза. Он известен как «Праздник жертвоприношения». В этот день мусульмане приносят в жертву одно из животных: овцу, корову, барана или верблюда. Мясо делят на три части: одну оставляют себе, вторую отдают соседям, третью раздают нуждающимся семьям.

По данным пресс-службы акима Уральска, праздничный намаз начнется в 6:30 6 июня.

В предстоящий праздник в Уральске будут действовать три площадки для забоя скота:

в цеху ТОО «Кублей»;

рынок «Ел-Ырысы»;

ТОО «Батыс адал ет».

Также заказать жертвоприношение можно будет онлайн на сайте qurban2023.kz.

Кстати, Курбан айт будет длиться три дня, а шестое июня в Казахстане официально объявили выходным днем.