Пожар бушевал в 20 километрах от села Дамба на территории государственного природного резервата «Акжайык». Возгорание произошло утром 31 мая. По данным ДЧС Атырауской области, пожар тушили три дня.

— В 16:15 второго июня 2025 года загорание ликвидировали. В тушении были задействованы 85 сотрудников, 14 единиц техники, 1 БПЛА ДЧС Атырауской области и вертолет МИ-8 АО «Казавиаспас», а также 25 человек, 11 техники и 2 плавсредства ГПР «Акжайык». Осуществлено 10 сбросов воды объемом 30 тонн. Общая площадь пожара составила 1050 гектаров, — пояснили в ДЧС Атырауской области.

Во избежание повторного возгорания на месте пожара силами ДЧС организован караул.