В результате ДТП водитель LADA Kalina от полученных травм скончался на месте, а пассажира с различными травмами госпитализировали в реанимационное отделение городской многопрофильной больницы

ДТП произошло второго июня в 23:30 в районе нового моста по окружному шоссе в 7 километрах от посёлка Подстепное Теректинского района. По данным департамента полиции ЗКО, водитель за рулём LADA Kalina выехал на полосу встречного движения и врезался в бок «КамАЗа», после чего по инерции столкнулся с «DAV», который двигался следом за большегрузом.

— В результате ДТП водитель LADA Kalina от полученных травм скончался на месте, а пассажира легкового авто с различными травмами госпитализировали в реанимационное отделение Городской многопрофильной больницы, — сообщили в ведомстве.

Транспорт водворили на спецстоянку. Ведётся досудебное расследование.