Воды не будет третьего июня до 20.00.

По данным ТОО «Батыс су арнасы», в связи с переподключением абонентов на новый водопровод d160mm по улице Орманшы, будет приостановлена подача холодной воды по следующим адресам:

Артыгалиева,14 (многоквартирный дом);

А также частный сектор по улицам: Актобе, Орманшы, Кайрат, Уральская, Видяшева, Алгабасская, Ковалева, Морозова, Абдирова, Винермана, Елецкая, Чумаева, Чингирлауская, Конечный тупик, Артыгалиева.

Кроме этого переподключение на новый водопровод планируется и в районе улиц Нурпеисовой и Лермонтова. Водоснабжение будет отключено по следующим адресам:

ул.Молдагалиева, 35/1

ул.Лермонтова, 65

ул.Досмухамедова, 77/1, 77/2, 79

ул.Д.Нурпеисовой, 14/1,14/2,14/3,19, 21, 21/2

ул.Мухита, 46/3,46/4.

Ориентировочное время отключения третьего июня с 10:00 до 20:00.