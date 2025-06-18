Казахстанская автомобильная компания Allur совместно с Halyk Leasing запускает специальную программу по автолизингу для юридических лиц. Рассмотрение заявки доступно онлайн всего за 10 минут, а процентная ставка начинается от 12,8% годовых, передает Toppress.kz.

В рамках новой программы корпоративные клиенты могут приобрести автомобили популярных брендов – Kia, JAC, Hongqi и Jetour – с минимальным первоначальным взносом от 15% и по одной из самых привлекательных ставок на рынке.

— Наша цель – предоставить бизнесу удобный и быстрый инструмент для обновления автопарка. Совместно с Allur Finance мы предлагаем продукт, который объединяет надёжность, прозрачные условия и цифровой сервис, – отметили в компании Halyk Leasing.

Как отмечают в Allur Finance, ключевое преимущество нового продукта – в скорости и доступности.

Особенности программы:

ставка от 12,8% годовых

первоначальный взнос – от 15%

участие брендов Kia, JAC, Hongqi и Jetour

онлайн-рассмотрение за 10 минут

Решение по заявке принимается в течение 10 минут. Корпоративные клиенты могут обратиться в консультационные центры Allur Finance, которые доступны во всех собственных и партнерских автоцентрах Allur по Казахстану. Там можно получить подробную информацию о программе, рассчитать условия и пройти процедуру оформления.



