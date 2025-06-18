Женщина погибла после укуса домашней кошки в Костанайской области.

Жительница Камыстинского района попала в Лисаковскую горбольницу с клиническими признаками бешенства, передает «Наша газета». Обращение за медицинской помощью оказалось запоздалым, спасти пациентку было невозможно. В Костанайской области это первый случай смерти человека от бешенства с 2020 года.

— Случай заболевания человека бешенством с летальным исходом зарегистрирован в Лисаковске в мае 2025 года, - сообщил руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Бауржан Баймухаметов. - В ходе эпидемиологического расследования установлено, что укус нанесло домашнее животное (кошка), которое вскоре после этого пропало. Пострадавшая после укуса не обращалась за медицинской помощью. Курс профилактических прививок не получала. Отмечается позднее обращение - при проявлении клинических признаков бешенства.

Бешенство – вирусная зоонозная природноочаговая и антропургическая инфекционная болезнь с контактным механизмом передачи возбудителя, длительным инкубационном периодом, характерным поражением нервной системы по типу энцефаломиелита и всегда заканчивающаяся смертельным исходом. Вакцинация против бешенства по-прежнему является единственным эффективным средством предотвращения данного заболевания.

Специалисты напоминают, что люди заражаются бешенством в основном от домашних животных, которые, в свою очередь, инфицируются после укусов больными сородичами, дикими животными. Человек может заразиться как после их укусов, так и при попадании слюны больного животного, в которой содержится большое количество вирусов бешенства, на царапины и ранки.

Если не ввести антирабическую вакцину, то возбудитель заболевания необратимо поражает центральную нервную систему пострадавшего. Коварство болезни в том, что инкубационный период может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев, а то и года - все зависит от локализации укуса. У погибшей в Лисаковске он как раз растянулся на несколько месяцев.

— В 99% случаев бешенства у человека заражение происходит от животных в результате укусов и оцарапывания, которое можно предотвратить с помощью вакцинации животных и профилактики укусов, - говорится в ответе департамента. - На территории страны источниками заражения чаще всего являются собаки, кошки, а также лисицы, ежи, барсуки и волки. Реже происходит заражение в результате контакта с больными коровами, овцами, лошадьми и различными грызунами.

Редакция также запросила в управлении ветеринарии информацию по статистике заболевания бешенством животных на территории Костанайской области за последние пять лет. В ведомстве ответили, что за этот период зарегистрировано 45 случаев заболевания сельскохозяйственных, домашних и диких плотоядных животных. С начала 2025 года их - среди сельскохозяйственных и домашних животных - было 5.





















