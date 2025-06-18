После череды разочарований и периодов застоя этот знак получит шанс на полное обновление.

Назван единственный знак Зодиака, которого ждет самый лучший год в жизни

Звездный час наступает для представителей одного знака Зодиака. По словам астролога Натали Сонжи, для них начинается период невиданного везения - все благодаря Юпитеру, который впервые за 12 лет входит в их знак. Речь идет о Раке, пишет UNIAN со ссылкой на YourTango.

— Это крайне необходимая позитивная энергия, потому что у этого же знака было очень тяжелое начало года, так как Марс был ретроградным, - объяснила Сонжи.

После череды разочарований и периодов застоя Раки получают шанс на полное обновление. Юпитер будет поддерживать их вплоть до конца июня 2026 года, принося рост и новые перспективы в любви, карьере и личном развитии.

Астролог Мэй добавила: «Вы в центре внимания, вы полностью перерождаетесь. Этот рост, признание, уверенность - люди будут обращаться к вам за руководством».

Если раньше Раки чувствовали себя незаметными, то теперь - время быть услышанными. Вас может потянуть в сторону исцеления, помощи другим, и это стоит изучить.

Что касается карьеры, здесь тоже ожидается взлет.

«Дело не в статусе. Дело во влиянии, дело в цели», - отметила астролог Мэй.

Энергия Нептуна и Сатурна в вашем 10-м доме поможет расставить приоритеты и осознать, что важно именно для вас

Астролог Галь Э. Сассон подчеркнула: «Вы можете чувствовать неуверенность в профессиональном направлении, но верьте, что интуиция приведет вас к правильному призванию̓».