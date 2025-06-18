Причина - увеличение популяции грызунов.

Мышиная лихорадка (Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, ГЛПС) - это острое вирусное заболевание, вызываемое хантавирусами и передающееся через контакт с грызунами. Заболевание проявляется лихорадкой, поражением почек и, в тяжелых случаях, может быть смертельным.

По данным заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбека Мустаева, за пять месяцев 2025 года в области зарегистрировано 12 подтвержденных случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Два случая выявлены в районе Байтерек, семь случаев - в Бурлинском районе и три случая в Уральске.

Специалисты отмечают, что одной из причин роста заболеваемости стали весенние паводки. Так, по информации Уральской противочумной станции, с 2020 по 2024 годы популяция мышевидных грызунов в области увеличилась в 10 раз. Оказалось, что все заболевшие тем или иным способом контактировали с грызунами, выезжали на рыбалку, участвовали в сенокосе.

В целях профилактики населения геморрагической лихорадки с почечным синдромом рекомендуется:

Использование респиратора при работе с сеном, пшеницей, продуктами из пшеницы и в пыльных помещениях, где могут находится грызуны.

Не использовать продукты, которые могут быть заражены грызунами.

Кроме того, необходимо проведение своевременных дератизационных работ местными исполнительными органами.