Казалось бы, о телефонном мошенничестве слышали все и больше на эту удочку никто не попадется. Однако же и сами мошенники не стоят на месте. Они совершенствуют схемы обмана так, чтобы люди продолжали им верить и отдавать все, что есть. Рассказываем, как работают эти схемы и как уберечь свои деньги.

Мошенники звонят потенциальной жертве несколько раз, каждый раз представляясь сотрудником разных организаций. Так они сначала убеждают человека в том, что его деньги в опасности, а после втираются в доверие.

Звонок первый

Первый звонок в мошеннической схеме, как правило, самый короткий. Представиться мошенники могут кем угодно: сотрудниками коммунальных служб, операторами мобильной связи, провайдерами тех или иных услуг. Под предлогом уточнения данных они просят продиктовать код из SMS. Получив желаемое, мошенники прекращают разговор.

Все это - психологическая уловка, которая заставляет жертву верить, что ее данные могли украсть.

Звонок второй

На этот раз мошенники представляются сотрудниками ЦОНа. Они говорят, что третьи лица взломали систему и скачали персональные данные жертвы. Мошенники уверяют, что над решением проблемы уже работают правоохранительные органы. Так они заставляют жертву паниковать и лишают ее способности мыслить рационально.

Звонок третий

Теперь мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов. Они тоже рассказывают о взломе персональных данных, и настойчиво рекомендуют снять все деньги и перевести их на безопасные “страховые” счета. Вместе с тем мошенники строго-настрого запрещают жертве рассказывать кому-то о происходящем, мотивируя это тем, что “операцию” нужно держать в секрете. Как правило, на этом этапе жертва, поддавшись страху потерять все свои деньги, переводит сбережения на названные мошенниками “безопасные счета”.

Звонок четвертый

Этот, заключительный звонок мошенники могут сделать по видеосвязи. При этом на фоне будет висеть герб Республики Казахстан, рядом с ним стоять флаг, а сам мошенник, представляясь сотрудником Национального банка или КНБ, будет одет в строгий костюм. Он заверяет жертву что теперь ее деньги в безопасности на специальных “страховых” счетах. Однако, мошенники все еще могут оформить на жертву кредит, ведь они якобы завладели ее персональными данными. Чтобы этого не допустить, жертве рекомендуют исчерпать кредитный лимит самостоятельно, и взять в банке крупную сумму. Ее, конечно же, тоже нужно перевести на “безопасный” счет, который назовут в телефонном разговоре.

И что в итоге?

Очевидно, что все эти “безопасные” и “страховые” счета - выдумки. На самом деле это обычные банковские счета, принадлежащие мошенникам. Совершая переводы, жертва попросту добровольно отдает преступникам свои деньги, в том числе и взятые в кредит. Требуя от жертвы никому не рассказывать о происходящем, мошенники не просто запугивают, но и лишают ее возможности посоветоваться с близкими, которые, возможно, сумеют распознать обман и вовремя предотвратить преступление.

И что же делать?

Есть простые правила, которые помогут распознать мошенников и обезопасить себя:

Никогда не сообщайте коды из SMS по телефону. Реальные сотрудники коммунальных служб, провайдеры сотовой связи и других услуг никогда не будут требовать от вас ничего подобного.

Если вам звонят “из ЦОНа” и говорят об утечке персональных данных, то эту информацию лучше перепроверить. Положите трубку и позвоните по короткому номеру 1414. Уточните у оператора, в безопасности ли ваши данные. Если да, то до этого вам точно звонили мошенники. Если нет, то спросите у оператора, какие действия вам необходимо предпринять.

Помните, что реальные сотрудники органов правопорядка никогда не будут требовать от вас предоставить какую-либо информацию по телефону, и тем более, не станут просить вас переводить деньги на сторонние счета. Настоящие полицейские пригласят вас в отделение. И, если такая необходимость действительно возникнет, помогут вам оформить все ваши показания в письменном виде.

Стражи порядка не имеют права в устной форме требовать от вас не разглашать ту или иную информацию. Если идет следствие, фигурантом которого вы являетесь, то вас обязательно попросят подписать расписку о неразглашении в отделении полиции.

“Зеркальные” счета, о которых говорят мошенники - это фейк. Таких счетов попросту не существует. Все банковские счета безопасны по умолчанию, до тех пор пока вы собственноручно не переведете с них деньги третьим лицам.

Кстати, в рамках кампании «Kaspi.kz против мошенников» вышел новый ролик, как раз о том, как работают такие схемы. Посмотрите сами:





Напомним, что Kaspi.kz при поддержке Агентства по развитию и регулированию финансового рынка снял целую серию видеороликов о самых распространенных схемах мошенничества, чтобы люди знали, как не стать жертвой обмана. Новые видео выходят каждые две недели на официальном YouТube-канале Kaspi.kz.



