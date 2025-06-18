Это нашумевшее судебное разбирательство идет с 23 апреля.

На скамье подсудимых 50-летняя «магистр народной медицины», «почетный целитель мира» Сулушаш. Потерпевшие – люди, которые обращались к ней за исцелением, но стали должниками банков с миллионными кредитами. Целительница просила их оформить для нее кредиты, что люди и делали. Некоторые рассказывали, что делали это будто под гипнозом.

Целительница обвиняется по статье 190 ч.4.п.2 УК РК «Мошенничество в особо крупном размере». Изначально по делу проходило 90 потерпевших, сумма ущерба составляла более 406 миллионов тенге. Сейчас потерпевших уже 138 и заявленный ими ущерб достиг 572,9 млн тенге.

Одна из потерпевших — молодая мама, кредиты, взятые для целительницы, теперь она покрывает из детских пособий.

— Я была беременной, и врачи сказали, что у плода возможен синдром Дауна, беременность надо прервать. А ребенок был долгожданный, мы знали уже его пол, конечно, я очень расстроилась, - рассказала она. — На работе коллега предложила пойти к целительнице Сулушаш, и та скажет: надо прерывать беременность или нет. И я пошла. Она потрогала мой живот, дала воду, и сказала, что с ребенком все нормально, прерывать беременность не надо, проблемы у меня с почками. Я пила заряженную ею воду, читала Коран. Когда пришла на следующий день - мне надо было, по ее словам, ходить к ней 10 дней, Сулушаш попросила взять для нее кредит. Я сначала отказалась, но потом все -таки оформила. Она настаивала, брала мой телефон и говорила: давай, попробуем. Я в тот момент не отдавала отчет своим действиям. Сейчас сумма долга около 7 млн тенге. Зарплата у меня маленькая. Оплачиваю кредиты из детских пособий, в июле прошлого года я родила, с ребенком все нормально, также помогает муж.

По словам женщины, к целительнице она общалась в 2023 году и до мая 2024 года оформила четыре кредита.

— В месяц я должна была банкам 360 тысяч тенге, это непосильная для меня сумма. Сулушаш оплачивала кредиты до ноября прошлого года. Потом перестала. В январе по телевизору показали, что ее взяли под стражу, что кредиты оформляла на многих. После этого позвонила одна из ее пациенток. Мы в очереди обменялись телефонами. Очередь к ней была с 4 часов утра. Так узнала, что целительница наша обвиняется в мошенничестве. Ноябрь, декабрь я кое-как платила кредиты, сейчас два банка приостановили выплату кредитов до августа из-за судебного процесса, двум плачу по 110 тысяч тенге, - сетует пострадавшая.

Женщина попросила не называть ее имя. Никто, кроме ее супруга не знает, как она обманулась.

— Я попала под влияние целительницы, она обнадежила, что с ребенком все будет нормально, что будет меня сопровождать до декретного, так и попалась ей на удочку, - говорит потерпевшая.

Судебный процесс продолжается.





Фарида ЗАРИП



