Целительница под гипнозом оформляла миллионные кредиты на клиентов в Актобе

В Актобе жители города требуют разоблачения женщины, которая многие годы называла себя народной целительницей, передает КТК.

По их словам, она была известна своими методами лечения и помогала избавиться от сглаза, порчи и других недугов. Как выяснилось, более 60 человек оказались «околдованы» целительницей. Неоднократно они обращались за помощью, а некоторые даже платили немалые суммы за «магические» услуги. Однако теперь многие из них уверены, что стали жертвами манипуляций и оказались втянуты в долговую яму.

Местные жители утверждают, что целительница не только затуманила им разум, но и использовала доверие для того, чтобы развести на деньги.

– Говорит: «Дочка заболела сильно. Хотела ее в Турцию повезти. Ты мне помоги». Расплакалась. Сказала, что через 2-3 месяца закроет этот кредит. Ну, я решила ей помочь. Первое время она оплачивала. Но потом сказала: «Нет денег». С декабря месяца не оплачивает. Родители у нее порядочные люди. Сама такая… Я ее давно знаю. Я не думала, что она меня обманет, - рассказала потерпевшая Галина Маманбаева.

Таким же образом кто-то взял в долг у банка 500 тысяч, а кто-то –18 миллионов. Но доверие людей оказалось разрушено, когда целительница перестала оплачивать оформленные кредиты. Чары рассеялись, и теперь все эти люди осознают, что стали жертвами мошенничества. Обманутые актюбинцы уже начали подавать заявления в полицию.

– Имеется у нас 16 уголовных дел по заявлениям 16 граждан. Но сегодня нам стало известно – их много. В настоящее время отбирается от этих указанных граждан заявление. С их участием будут проведены следственные действия. Они будут признаны в качестве потерпевших, - сообщил начальник управления полиции Актобе Асет Калиев.

По данным источника, женщину взяли под стражу. В отношении народной целительницы заведено дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере неоднократно». Размер общего ущерба составляет 100 млн тенге.