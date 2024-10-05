Заместитель руководителя криминальной полиции ДП ЗКО Артур Мусагалиев рассказал, что мошенники придумывают более изощренные способы обмануть доверчивых граждан. Так, они звонят потенциальной жертве, представляются операторами связи и говорят, что направили код на телефон абонента.

– Мошенники говорят: "Если вы сообщите этот код, то сможете увидеть свои данные в eGov". Это первый шаг злоумышленников. Следом звонит другой человек и представляется сотрудником полиции или национального банка. Они уверяют жертву, что звонивший до этого является мошенником и получив код, сможет прикарманить все деньги. В качестве спасения лже-сотрудник предлагает перевести все средства жертвы на другой, безопасный счет. В настоящее время растет число жителей ЗКО, которых обманули именно по этой схеме, - рассказал Артур Мусагалиев.

Так, на сегодня мошенники обманули жителей ЗКО на 700 миллионов тенге. Стражи порядка просят граждан быть бдительными и остерегаться мошенников.