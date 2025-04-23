Магистра народной медицины обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По делу 50-летнего магистра народной медицины, почетного целителя мира, как она себя называет, проходит 90 потерпевших, материалы занимают 25 томов, впечатляет и сумма ущерба – более 406 миллионов тенге.

Зал городского суда 23 апреля был полон. На первое заседание по делу целительницы пришли десятки потерпевших. Обвиняемая настаивала, чтобы процесс шел в закрытом режиме, объяснила это тем, что у нее двое несовершеннолетних детей, но суд для этого оснований не нашел. Неоднократно подсудимая просила, чтобы ее не снимали на камеры, а потерпевшие просили, чтобы СМИ, наоборот, ее показали.

Магистра народной медицины обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Как доложила гособвинитель Гульназым Алиева, подсудимая Сулушаш в своем доме, расположенном в Актобе, в одном из комнат открыла кабинет для приема пациентов, проводила лечение. Видя, что желающих лечиться много, решила получить с этого быструю выгоду. Подсудимая говорила «пациентам», что хочет строить в Айтекебийском районе мечеть для умершего брата-близнеца, а также повезти на лечение в Турцию свою 11-летнюю дочь, больную диабетом и развивать свое дело, но ей не хватает средств, поэтому просила помочь ей деньгами, оформив денежные кредиты в различных банках, обещала за 2 месяца полностью закрыть кредиты. Однако этого не произошло.

Потерпевшие рассказывают, что сами не знают, как «навесили на себя» долги целительницы. Находились под влиянием ее сверхъестественных способностей.

— Она насела на меня, у и меня началась головная боль. Я стала плакать, проситься, чтобы прийти завтра, но она настаивала: иди, иди, я была, как зомби. Помню, как взяла, все ей отдала, и после этого пришла домой в 5 часов, уснула и проснулась только в 12 часов. Я стала плакать, поняла, что что-то сделала не то. Я как будто очнулась. Вначале целительница оплачивала кредит, у меня и расписка ее есть, потом стала задерживать, со временем и вовсе перестала платить. Хотя обещала закрыть долг за два месяца. Сейчас у меня задолженность 3 миллиона, - рассказала журналистам до начала процесса одна из потерпевших по имени Анар.

Потерпевшие подняли шум в январе 2025 года, обратились в полицию. Вначале заявление написали 30 потерпевших, в ходе следствия число их выросло втрое.

Судебный процесс продолжается.





Фарида ЗАРИП