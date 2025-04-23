24 апреля днем в Западно-Казахстанской области ожидается +23 градуса тепла, переменная облачность, дождь и гроза.

«Гром среди ясного неба»: погода на 24 апреля в западном Казахстане

По данным РГП «Казгидромет», ночью +12 градусов, дождливо. Ветер юго-восточный: 18 м/с.

В Атырауской области ожидается облачность, временами дождь. Днем +29 градусов тепла. Ночью +17, дождь. Ветер юго-восточный: 14 м/с.

В Актюбинской области без осадков. Днем переменная облачность, +27 градусов, ночью + 11 градусов. Ветер юго-восточный: 12 м/с.

В Мангистауской области облачно с переменами. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +22 градуса, ночью +12. Ветер юго-западный: 14 м/с.

Фото: pexels.com