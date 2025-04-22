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Социум

«Три дня дождя»: погода на 23 апреля в западном Казахстане

23 апреля днем в Западно-Казахстанской области ожидается +26 градусов тепла, переменная облачность, небольшой дождь и гроза.
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«Три дня дождя»: погода на 23 апреля в западном Казахстане

По данным РГП «Казгидромет», ночью +13 градусов, дождливо. Ветер юго-восточный: 14 м/с.

В Атырауской области ожидается переменная облачность, без осадков. Днем +30 грудусов тепла. Ночью +18, небольшой дождь. Ветер юго-восточный: 14 м/с.

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В Актюбинской области без осадков. Днем переменная облачность, +25 градусов, ночью + 11 градусов. Ветер юго-восточный: 7 м/с.

В Мангистауской области облачно с переменами. Днем небольшой дождь, гроза. Температура воздуха составит +22 градуса, ночью +14. Ветер юго-восточный: 10 м/с.

Ранее сообщалось, что тариф на тепло просят повысить в Уральске.

Фото: pexels.com

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