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Социум

Бешенство выявили у собаки в ЗКО

Заместитель руководителя управления ветеринарии по ЗКО Нурхайыр Кусаенов во время брифинга в РСК отметил, что эпизоотическая ситуация по особо опасным заболеваниям в области остается стабильной. Но всё же с начала 2024 года в регионе зарегистрировано четыре очага особо опасных инфекционных заболеваний.
Арайлым Усербаева
Бешенство выявили у собаки в ЗКО

Заместитель руководителя управления ветеринарии по ЗКО Нурхайыр Кусаенов во время брифинга в РСК отметил, что эпизоотическая ситуация по особо опасным заболеваниям в области остается стабильной. Но всё же с начала 2024 года в регионе зарегистрировано четыре очага особо опасных инфекционных заболеваний. 

Так, в Теректинском районе выявлен бруцеллез КРС. Диагноз эмфизематозный карбункул диагностирован у животных в Казталовском и Таскалинском районах. В сельском округе Теренкол Казталовского района у собаки выявлено бешенство. Кусаенов заверил, что в этих населенных пунктах провели все необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия. 

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