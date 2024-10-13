Бешенство выявили у собаки в ЗКО

Заместитель руководителя управления ветеринарии по ЗКО Нурхайыр Кусаенов во время брифинга в РСК отметил, что эпизоотическая ситуация по особо опасным заболеваниям в области остается стабильной. Но всё же с начала 2024 года в регионе зарегистрировано четыре очага особо опасных инфекционных заболеваний.

Заместитель руководителя управления ветеринарии по ЗКО Нурхайыр Кусаенов во время брифинга в РСК отметил, что эпизоотическая ситуация по особо опасным заболеваниям в области остается стабильной. Но всё же с начала 2024 года в регионе зарегистрировано четыре очага особо опасных инфекционных заболеваний.

Так, в Теректинском районе выявлен бруцеллез КРС. Диагноз эмфизематозный карбункул диагностирован у животных в Казталовском и Таскалинском районах. В сельском округе Теренкол Казталовского района у собаки выявлено бешенство. Кусаенов заверил, что в этих населенных пунктах провели все необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия.