Бешенство выявили у двух собак в Уральске

Руководитель управления ветеринарии ЗКО Серик Нурмагамбетов рассказал, что на сегодня эпизоотическая обстановка региона по особо опасным заболеваниям стабильная.

С начала года зарегистрировали три очага особо опасных заболеваний сельскохозяйственных животных. Из них два очага бешенства собак в Уральске и один очаг лептоспироза (бактерии, вызывающие интоксикацию и поражения внутренних органов) лошадей в Таскалинском районе. Во всех очагах специалисты провели необходимые мероприятия.

К слову, в прошлом 2022 году в регионе зарегистрировали 14 очагов особо опасных заболеваний. Среди которых два очага эмкара (вызывает быструю гибелью животных), четыре — бешенства, семь очагов инфекционного ринотрахеита и один очаг брадзота (острое заболевание овец, характеризующееся быстрым отравлением организма).