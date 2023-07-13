Тела двух рабочих ТОО «Жылыой су» обнаружили утром 13 июля на территории Жана Каратон Жылыойского района. О страшной находке сообщил местный житель.

— Во время проведения ремонтных работ два сотрудника «Жылыой су» погибли в канализационном колодце. Для расследования трагедии управление трудовой инспекции создало специальную комиссию. Сообщение о том, что рабочие упали в колодец, поступило в 09:42. Установлено, что во время ремонтных работ в канализационном колодце глубиной 7-8 метров погибли двое рабочих, — говорится в сообщении предприятия на их странице в соцсетях.

Между тем, по словам главы районного отдела по ЧС Наримана Отешова, изначально эти работы должна была выполнить бригада из пяти человек.

На предприятии заверили, что окажут помощь семьям погибших рабочих.