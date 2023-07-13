Легализация иностранных автомобилей проходила с 23 января до первого июля. За это время владельцы машин могли поставить авто на учёт, заплатив 200 тысяч тенге утилизационного сбора и небольшую сумму за регистрацию. Председатель комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК сообщил, что на казахстанский учёт за это время поставили порядка 206 тысяч иностранных автомобилей. Из них автомобили, ввезённые из:
  • России – 66.3% или 132 929;
  • Армении – 18.5% или 37 113;
  • Кыргызстана – 10.8% или 21 601.
В разрезе регионов наибольшее количество автомобилей зарегистрировали в:
  • Алматы – 21 115 авто (10,3%);
  • Актюбинской области – 20 876 (10,1%);
  • Шымкенте – 15 145 (7,4%);
  • ЗКО – 14 204 (6,9%);
  • Атырауской области – 14 197 (6,9%);
  • Кызылординской области – 13 695 (6,7%).
Среди прошедших легализацию авто, 19 297 — автоконструкторы.