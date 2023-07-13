На нашествие каракуртов пожаловались сельчане в ЗКО
В редакцию «МГ» обратилась жительница села Большой Чаган района Байтерек Татьяна. Она обнаружила три каракурта. Два — во дворе своего частного дома, третьего — у родственников.
— Знаю, что они смертельно ядовитые. Очень опасаемся за своих детей. Они целыми днями играют на улице. А одного из пауков обнаружили в полутора метрах от входной двери в дом. Одного удалось поймать и поместить в банку. Как нам быть? Ходила в нашу сельскую амбулаторию и спрашивала, есть ли у них сыворотка, которую необходимо ввести в течение 15 минут после укуса паука. Ответили, что нет. Очень переживаем, — поделилась женщина.
Между тем в управлении здравоохранения ЗКО отметили, что после укуса паука необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую больницу.
— Если ребёнка или взрослого укусил паук, необходимо выдавить паука с места укуса вместе с головой, поместить в банку и привести вместе с собой в ближайший травмпункт, — посоветовали в облздраве.
Год назад жители села Озёрный района Байтерек так же жаловались на нашествие каракуртов. Тогда руководитель отдела «Экзотариум» Алматинского зоопарка, герпетолог Александру Гурнёв рассказывал, что для взрослого человека с нормальной иммунной системой укус этого паука не является смертельным, но помучаться заставит.
— Для детей и людей пожилого возраста может обернуться смертельным исходом. Наличие каракурта обусловлено наличием убежища, и чем больше таких мест, как норы грызунов, мусор, хлам, тем больше вероятности встретить паука. В первую очередь необходимо содержать двор в чистоте, а в доме замазать все щели. Обязательно соблюдайте технику безопасности. Когда каракурты плетут коконы, откладывают яйца, в этот период они не перемещаются, остаются в насиженных местах. Во время миграции пауков, когда они подыскивают подходящие месте, возникают укусы, — пояснил специалист.
Он отметил, что для уничтожения можно применять стандартные инсектициды, например, дихлофос.
На сайте Biocom опубликована рекомендация: в случае укуса в конечность необходимо обеспечить её неподвижность. Пострадавшего необходимо доставить в больницу для введения сыворотки. Применение распространённых способов как наложение жгута, проведение надрезов, попытки отсосать яд не только бесцельны, но и вредны.
