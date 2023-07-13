По данным «Казгидромета», 14 июля на западе и севере ЗКО ожидается гроза. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. На большей части региона сохраняется высокая пожарная опасность.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +23..+25 градусов, ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +29..+31 градусов, ночью +18..+20 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +23..+25 градусов. Ночью похолодает до +12..+14 градусов. Ветер до 15 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +27..+29 градусов, ночью опустятся до +21..+23 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +36..+38 градусов, ночью похолодает до +23..+25 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.