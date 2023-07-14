Трагедия произошла 13 июля на одной из баз отдыха, сообщает Lada.kz. 9-летний мальчик утонул в бассейне.
— Вызов на пульт дежурного «102» поступил в 15:12. Выехала следственно-оперативная группа. Мальчик утонул в бассейне, рядом с ним были родители, — рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.
Ведётся расследование.