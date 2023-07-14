Трагедия произошла в спальном районе, сообщает телеканал КТК. После избиения у девочки случилось кровоизлияние в мозг. Ребёнка хоронили с синяками и ссадинами на лице.
– Ребёнок обкакался, она её стала толкать в ванную, ударила головой об стену, пробила ей дырку в голове. В РОВД я узнала, что четыре месяца над ней издевались. По-всякому ее лупили, — рассказала тётя погибшей семилетней Карины.
Известно, что подозреваемой 47 лет. Около года назад 33-летний отец девочки переехал в квартиру к возлюбленной, а после они забрали к себе и Карину. Оказалось, мачеха применяла весьма жестокие методы воспитания. Отец об этом знал и молчал. Родная мать бросила Карину в годовалом возрасте. Девочку вырастила бабушка, а после внучку забрали. Мачеху задержали. Сейчас она в изоляторе, полиция проводит расследование. За убийство малолетнего ребёнка предполагаемой преступнице может грозить до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение.