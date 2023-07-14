— Пришла информация, что в Сарыагашском районе Туркестанской области накануне произошло убийство ребёнка. Девочка 2018 года рождения вышла погулять, а потом её тело нашли в доме местного жителя. После этого односельчане пытались отбить у полицейских подозреваемого, но сотрудникам удалось его увезти, — написал он.
В пресс-службе департамента полиции Туркестанской области информацию подтвердили. 13 июля к правоохранителям обратилась мать девочки с заявлением о пропаже ребёнка. Её тело нашли в доме одного из сельчан. Возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК «Убийство».
— Подозреваемый взят под стражу. Все обстоятельства выясняются. На место происшествия выезжали начальник департамента полиции Туркестанской области, прокурор области, следственно-оперативная группа и другие компетентные органы, — говорится в сообщении.
Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента.
В пресс-службе Акорды сообщили, что глава государства проинформирован о трагедии.
— По имеющейся информации, подозреваемый был ранее осужден за убийство на 10 лет лишения свободы. В текущем году был приговорен за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью к ограничению свободы на три года. Президент поручил Генеральной прокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшей трагедии, — рассказали в пресс-службе главы государства.
Отмечается, что Касым-Жомарт Токаев считает важным рассмотреть законность вынесенного в этом году приговора и усилить уголовную ответственность за особо опасные преступления против личности.