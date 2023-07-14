12-летний Ерхат Айболулы из Уральска лишён зрения. В четыре года врачи поставили ему диагноз конъюнктивит, однако назначенное лечение не дало результатов. Позже алматинские врачи диагностировали у него куда более серьёзные заболевания. Сейчас полностью диагноз подростка звучит как атрофия зрительного нерва правого глаза и гемофтальм левого глаза.

Мама Ерхата Назымгуль Лукбанова несколько раз возила сына в клинику Санкт-Петербурга, где ему сделали операцию.

– Мы думали по квоте поехать в Астану, однако с нашим сложным диагнозом операции не проводятся. Нам пришлось ехать в Россию. Сын сейчас не видит совсем, учится на дому. Для меня, как для матери, это очень больно. Ему всего 12 лет, вся жизнь впереди, я не хочу, чтобы он всю жизнь жил в темноте и мраке, — говорит Назымгуль.

Российские врачи в марте этого года сделали Ерхату операцию на левый глаз. По приезду домой подросток получает лечение в дневном стационаре. Сейчас ему необходима повторная операция, семью ждут в клинике 20 июля. Операция обойдётся семье в 2.5 миллиона тенге, большую часть суммы собрали с помощью милосердных людей. Что бы закрыть сбор не хватает 600 000 тенге. Глава семейства работает в Атырау, его заработка хватает на аренду жилья, покупку продуктов и ежедневные расходы. Кроме Ерхата в семье растут ещё двое детей. Сама Назымгуль работать не может, так как сын нуждается в постоянном уходе.

Женщина обращается ко всем неравнодушным казахстанцам с просьбой помочь им. Ведь без операции мальчик навсегда рискует остаться без зрения.

Все, кто хочет помочь семье, могут перечислить средства: