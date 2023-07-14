Ремонт дорог Алматы: как организовали движение по Аль-Фараби 14 и 15 июля

По состоянию на 14 июля, завершён ремонт на участке южной стороны проспекта Аль-Фараби от улицы Торайгырова до моста через реку Есентай, там движение открыто.

Начинается ремонт участка от моста через реку Есентай до улицы Западный Желтоксан с ограничением движения:

с 23:00 14 июля до 8:00 15 июля — укладка полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по южной стороне проспекта;

с 8:00 до 21:00 15 июля — отвод транспорта путём реверсивного движения с северной стороны проспекта Аль-Фараби от реки Есентай до улицы Западный Желтоксан;

с 23:00 14 июля до 7:00 16 июля движение транспорта по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении от моста через реку Есентай будет перекрыто полностью.

Объезжать закрытые участки можно через улицу Жарокова в северном направлении.

— Предусмотрено шесть экипажей патрульной полиции, будут установлены знаки ограничения скорости 40 километров в час, разделение по полосам обозначат конусными светоотражающими фишками. Перед началом реверсивного движения с обеих сторон будут выставлены металлические турникеты, которые будут разделять транспортные потоки, — пояснили в акимате.

В этом году средним ремонтом намерены охватить 230 улиц. На это выделили 20 миллиардов тенге. Средний ремонт магистральных улиц планируют завершить до 27 августа, а улиц районного значения — до 30 октября.