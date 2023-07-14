– В суде её вина полностью доказана показаниями потерпевших, свидетелей, выписками банков второго уровня. Средствами компании распоряжалась лично директор, которая не платила туроператорам за путёвки потерпевших, – сообщили в пресс-службе суда.

В суде № Атырау огласили приговор в отношении руководителя туристического агентства. Суд признал 42-летнюю женщину виновной по статье 190 УК РК «Мошенничество» Из материалов дела следует, что подсудимая, являясь единственным учредителем и директором ТОО, заключала договора с клиентами. Она принимала первоначальные 30% и позже оставшуюся оплату. Но не перечисляла деньги туристическим операторам за покупку путёвок, а тратила на личные нужды. В итоге 31 клиент компании оплатил «отдых», на который поехать не смог. Общий ущерб составил 30,7 миллионов тенге. Сама осуждённая не согласилась с обвинением и показала, что все деньги потерпевших потратила на нужды компании: зарплата и бонусы сотрудников, аренда офиса, оплата коммунальных услуг и кредитным платежам.Потерпевшие просили суд взыскать имущественный ущерб. Их гражданский иск удовлетворён полностью. Суд приговорил главу турфирмы к пяти годам лишения свободы. Наказание она будет отбывать в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Приговор суда не вступил в законную силу.