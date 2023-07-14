Утром седьмого июля жители Атырау ощутили запах гари. В тот же день для поисков очагов возгорания спасатели направили вертолёт. Облёт помог обнаружить пять очагов на побережье Каспийского моря.

Вечером 13 июля огнеборцам удалось потушить горящий камыш.

– На протяжении семи дней пожарные боролись с огнём в сложных условиях — повышенной температуры воздуха на заболоченной местности с густой растительностью. Тушить пожар пришлось в пешем порядке, а также авиацией МЧС. Было задействовано 80 человек, — сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.

За это время вертолёт сбросил 501 тонну воды.

Согласно информации природного резервата «Акжайык», основанной на космическом момониторинге, общая площадь пожара составила 910 гектаров.