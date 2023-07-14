Синоптики «Казгидромета» прогнозируют дождливую погоду в предстоящие дни на большей части Казахстана. Возможны гроза, град, порывистый ветер.
Однако после вновь ожидается жаркая погода:
на северо-западе — от +18+30 до +25+33 градусов,
в центре — от +25+33 до +32+39 градусов,
на юге — от +25+35 до +35+42 градусов.
Только на востоке и западе прогнозируется понижение температуры до +22+35.
К слову, дневная температура в июне побила рекорды абсолютных максимумов прошлых лет.
— К примеру, четвёртого июня на метеостанции в Костанайская область зафиксирована максимальная температура воздуха +38,2 градуса. Последний раз такая рекордная температура воздуха наблюдалась в 1955 году, — рассказали синоптики.
В ЗКО в июне наблюдались сильные дожди. Например, шестого июня в селе Жангала выпало больше месячной нормы — 22 миллиметра осадков при норме в 21 (миллиметр осадков — один литр воды на квадратный метр — прим. автора), в селе Таскала — 48 миллиметров осадков при норме 39. 25 июня в селе Шынгырлау выпала почти двухмесячная норма — 43 миллиметра осадков при норме за месяц 24.
Начало июля выдалось аномально жарким. В ЗКО было объявлено штормовое предупреждение в связи с повышением температуры до 42 градусов. В регионе сохраняется риск возникновения природных пожаров. В Уральске от жары не работали светофоры.
