В управления ветеринарии ЗКО сообщали, что с начала года в Уральске зарегистрировали два случая бешенства у собак. Как оказалось, оба инфицированных животных были домашними.

Первый случай выявили в феврале. В личном подворье садового общества «Любитель природы» чипированная собака по кличке Лида заболела. Она перестала есть, появились рвота и слабость. Со слов хозяйки, в подворье ранее никто из животных не болел.

Второго февраля собаку осмотрели в частной ветклинике, спустя два Лида скончалась. Шестого февраля хозяйка отвезла труп специалистам на исследование. 27 февраля тест на бешенство дал положительный результат.

– Первого марта решением акима посёлка Деркул наложили карантин на двор владелицы собаки. 11 мая карантин был снят. На месте провели дезинфекцию, — сообщили в управлении.

Второй случай произошёл девятого февраля. Во дворе ТОО «Уральский судоремонтный завод» обнаружили труп собаки. По словам хозяина пса, на месте нахождения туши провели дезинфекцию. Сельскохозяйственные животные по этому адресу не зарегистрированы, а оставшиеся три собаки были вакцинированы против бешенства в частной клинике.

Девятого февраля труп собаки так же направили в областную ветеринарную лабораторию, где подтвердилось бешенство. Второго марта наложили карантин, который сняли 12 мая, а также провели дезинфекцию.

Бешенство – острое вирусное заболевание, которым заражаются животные и люди. Домашнюю собаку бешенством могут заразить дикие животные, беспризорные собаки и кошки, крысы. Признаки бешенства могут появиться даже через год после инфицирования.