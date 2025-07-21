Мужчины получили ножевые ранения.

В редакцию «МГ» обратилась жительница Уральска Юлия Балаян. Её супруг Гаруш Балаян работает мастером в дорожно-строительной компании ТОО «Ануш курылыс», которая занимается ремонтом трассы Чапаево-Жалпактал.

По её словам, 19 июля около 16:00 на её мужа и его напарника напали неизвестные мужчины.

– Мой муж армянин, но 31 год живет здесь. В тот день ранее незнакомые мужчины начали оскорблять моего мужа, унижать и распускать руки. Напарник заступился за мужа, он казах. Те не остановились и началась потасовка, в ход пошли ножи. Моему мужу в двух местах трубой сломали челюсть, нанесли три ножевых ранения в легкие, ногу и руки. Благо там были и другие рабочие, которые начали звонить и звать на помощь. Его состояние тяжелое, сегодня на реанимобиле везут в Уральск. Ранее он находился в Жангалинской районной больнице. Напарник тоже получил ножевые ранения, - рассказала Юлия Балаян. — Мужу предстоят еще несколько операций. Транспортировать санавиацией его не разрешили, так как в легкие поставили дренаж.

Теперь женщина боится, что обидчики её мужа могут остаться безнаказанными. Юлия Балаян утверждает, что такие конфликты происходят регулярно, и многие рабочие боятся ехать работать за город.

– У нас трое малолетних детей. Мой муж получил серьезные травмы, он в тяжелом состоянии. А дело завели лишь по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Я требую, чтобы все виновные понесли заслуженное наказание и чтобы дело переквалифицировали, - заключила Юлия Балаян.

Руководитель ТОО «Ануш Курылыс» Оганнес Минасян сообщил, что его рабочие Гаруш Балаян и Аслан Бисалиев действительно получили ножевые ранения. По его словам, под следствием находятся четверо жителей Жангалинского района. Компания оказывает всю необходимую помощь пострадавшим, в том числе медицинскую и юридическую.

– Я не могу подтвердить, что конфликт произошел на межнациональной розни, так как еще не видел объяснительные. Но со слов рабочих, дело было именно так. Насколько мне известно, нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения. Был еще третий рабочий, гражданин Армении, он тоже мог пострадать, но успел убежать. Он хотел писать в посольство, просить помощи, но мы его пока отговорили. В компании сейчас такой хаос идет, многие сотрудники работают много лет, но боятся за свою жизнь и безопасность. Водители отказываются выезжать на этот участок, рабочие не хотят работать в Жангалинском районе. Сегодня на этом участке появились бойцы гвардии. Я не знаю, совпадение это или нет. Мы провели собрание, сейчас ремонт трассы продолжается, - рассказал Оганнес Минасяна.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что по факту умышленного причинения вреда здоровью возбуждены уголовные дела. Всех подозреваемых установили, задержали и водворили в изолятор временного содержания.

– Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства департамента, - отметили стражи порядка.

В РГП «Батыс» сообщили, что в Жангалинский район личный состав не командировали и все бойцы находятся на своих местах.

Фото: pexels.com