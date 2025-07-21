В ГПР «Акжайык» сообщили, что на территории резервата в квартале №61 во время мониторингового наблюдения обнаружили тела мертвых птиц.

– Совместно со специалистом Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира была проведена проверка. В ходе осмотра были зафиксированы трупы птиц. В настоящее время устанавливается точная причина гибели птиц, – сообщили в резервате.

Также отмечается, что это особо охраняемая природная территория, и специалисты продолжают ежедневный мониторинг.

Фото: pixabay.com








