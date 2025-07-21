Переселенцев обобрали по соцпрограмме в регионе Казахстана

Деньги выделили в рамках государственной программы «Сильные регионы – драйвер развития страны».

В ходе судебного следствия установлено, что специалисты Филиала «Карьерный центр Успенского района» вводили в заблуждение участников программы добровольного переселения.

Так, переселенцам предусмотрена выплата в размере половины стоимости приобретаемого жилья, при этом максимальный порог выплаты составлял 4 000 000 тенге.

Осужденные давали заведомо недостоверные указания найти дом по заниженной цене, а в договоре купли-продажи указать завышенную стоимость — 8 000 000 тенге. Разницу между фактической и договорной ценой переселенцы, по указанию обвиняемых, передавали последним якобы «в рамках условий Программы».

Таким образом, путём мошеннических действий была искусственно создана схема по обналичиванию и присвоению бюджетных средств. Общая сумма ущерба, причинённого государству, составила 144 000 000 тенге.

Учитывая тяжесть совершенных действий и их последствия, государственное обвинение ориентировало суд на назначение наказания в виде лишения свободы. Суд признал двух подсудимых виновными, одному из подсудимых назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, второй осужден к 3 годам ограничения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото: pixabay.com