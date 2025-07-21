Утром 21 июля в детском доме «Баганашыл» разгорелся скандал. Ранее здание признали аварийным и было принято решение переселить воспитанников в новое здание детского дома, расположенное в Конаеве. Однако, судя по видео, сами дети не собирались добровольно никуда переезжать. В ситуацию вмешалась полиция. На кадрах как воспитанники детдома в истерике просят не трогать их.

Правозащитник Аружан Саин опубликовали кадры с места происшествия. Она считает, что любые действия в отношении детей из детского дома без учета их мнения и согласия являются прямым нарушением как Конвенции ООН, так и законодательства РК.

– Эта ситуация перестает быть частной проблемой и превращается в публичную трагедию, требующую немедленного вмешательства со стороны государства, - написала она.

Советник – пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай в своем Telegram-канале написал, что, ознакомившись с ситуацией, возникшей вокруг намеченного переезда воспитанников детского дома «Баганашыл» из Алматы в Конаев, Токаев дал поручение акиму города Дархану Сатыбалды отремонтировать детский дом для продолжения учебного процесса его воспитанников в южной столице, а также взять этот объект на баланс города.

– По поручению главы государства переезд детей отменен. В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое будет проведено Администрацией президента. Все гарантированные законодательством права детей-сирот будут полностью соблюдены, – указал Руслан Желдибай.



