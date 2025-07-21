13 июля в одном из бассейнов Атырау произошёл инцидент с возможным отравлением парами хлора. Об этом сообщили в региональной службе коммуникаций. Тогда медики приняли 14 человек, троих из них госпитализировали.

По постановлению специализированного следственного суда города Атырау в отношении директора аквапарка избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщает «Ак жайык». По предварительной версии, причиной ЧП стала ошибка в дозировке хлорных реагентов для очистки воды. Владелец заведения признал наличие технической неисправности. После инцидента объект был временно закрыт, а прокуратура и ДЧС начали проверку. Следствие по делу продолжается.