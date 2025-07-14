Медики приняли 14 человек, троих из них госпитализировали. Их состояние оценивается как стабильное, остальные находятся под наблюдением врачей.

️14 человек отравились хлором после посещения бассейна в Атырау

13 июля в одном из бассейнов Атырау произошёл инцидент с возможным отравлением парами хлора. Об этом сообщили в региональной службе коммуникаций.

Санитарные службы взяли пробы воды и воздуха. Превышений по парам хлора не обнаружили, но лабораторные исследования продолжаются.

Полиция возбудила уголовное дело и начала расследование. Аким области поручил управлению здравоохранения держать ситуацию под контролем и проверить все бассейны и аквапарки региона.

