Новые таможни заработали на границе с Китаем и Узбекистаном

Как сообщает Комитет госдоходов МФ РК, четыре новых объекта оснащены оборудованием для сканирования, досмотра и автоматического измерения транспорта. Среди них пункты:

на границе с Китаем – «Калжат» и «Алаколь»

на границе с Узбекистаном – «Капланбек» и «Атамекен»

До конца текущего года планируется завершение модернизации еще пяти пунктов: «Казыгурт», «Тажен», «Темир баба», «Майкапчагай» и «Бахты».

Количество полос движения увеличено с двух до шести. Контроль проходит без выхода водителя из кабины, а среднее время прохождения границы сокращено до 30 минут за счет полной автоматизации процессов.

Единый технологический коридор обеспечивает непрерывное прохождение всех видов контроля без дополнительных остановок по принципу «одного окна».

