Allur Qadam – оплачиваемая годовая стажировка, созданная для амбициозных выпускников, стремящихся перейти от теоретических знаний к практическому опыту и начать успешную карьеру в ведущей автомобильной компании Казахстана. Пилотная программа была запущена в Алматы на базе дистрибьюторского направления Allur. Уже с первого дня участники погружаются в реальные бизнес-процессы, получают ценный опыт и понимание того, как работает крупный автомобильный бизнес, передает Toppress.kz.

Проект стартовал в Алматы и предлагает молодым специалистам реальный опыт работы в сфере автомобильного бизнеса, охватывая ключевые направления дистрибуции, продаж, маркетинга и клиентского сервиса.

Программа охватывает ключевые направления дистрибуции и построена так, чтобы раскрыть потенциал каждого участника. Так, в блоке «Продажи» стажеры на практике изучат путь от анализа рыночной ситуации и формирования предложения до планирования продаж и оценки результатов. В рамках направлений «Маркетинг» и «Клиентский сервис» участники работают над реальными кейсами – от запуска рекламных кампаний и анализа поведения потребителей до организации сервисных процессов и взаимодействия с клиентами на всех этапах их обращения.

Также интересным пунктом является «Послепродажное обслуживание», где стажеры получат практический опыт через кейсы, связанные с оптимизацией сервисного обслуживания. Молодые специалисты изучат работу дилерской сети, рассмотрят логику обеспечения запасными частями и управление технической документацией. Такой подход позволяет получить всестороннее представление о работе дистрибуции и ощутить себя полноценной частью команды.

— Наша компания всегда стремится к инновациям и развитию. Одним из ключевых направлений для нас является поддержка молодых специалистов во всех направлениях нашего бизнеса. Нынешние руководители в подразделениях когда-то тоже пришли в Allur стажерами. Именно поэтому мы глубоко убеждены, что молодые люди, которые пройдут программу Allur Qadam, получат бесценный опыт и заложат прочный фундамент для своей будущей карьеры, – отметила операционный директор Allur Зухра Шаяхметова.

Участников ждет корпоративное обучение в Академии дистрибуции, персональное наставничество от топ-менеджеров Allur и реальные проекты с первого дня стажировки.

В планах компании – расширение проекта Allur Qadam и охват всех направлений бизнеса. Сегодня Allur уже предоставляет возможности для практики и стажировок на производственной площадке в Костанае. Благодаря развитию корпоративного университета и сотрудничеству с техническими вузами, компания активно вовлекает студентов инженерных специальностей в производственные процессы, формируя прочную основу для развития инженерных кадров в отрасли.

Подробная информация и форма для регистрации доступна на сайте qadam.allur.kz