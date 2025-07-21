Бренд Kia, входящий в состав казахстанской автомобильной компании Allur, удостоен престижной международной награды – 2025 The Best Performance Award, присуждаемой штаб-квартирой Kia в СНГ.

Награда вручена за выдающиеся достижения в области маркетинга и корпоративной социальной ответственности. Ключевым фактором признания стал проект Kia Basketball Park – современная спортивная арена, построенная в Актау по стандартам Международной федерации баскетбола (FIBA).

Проект стал ярким примером того, как бренд способен взаимодействовать с локальным сообществом и поддерживать важные социальные инициативы. Открытие арены сопровождалось масштабным фестивалем Kia Basketball Fest, который объединил более 16 000 человек и стал заметным событием в культурной и спортивной жизни региона. Президент региональной штаб-квартиры Kia Yim Jaewoo подчеркнул, что инициатива казахстанской команды демонстрирует стратегический подход к развитию бренда и умение создавать проекты с реальной общественной ценностью.

– Получать такую высокую оценку особенно ценно, когда понимаешь, в скольких странах представлен бренд Kia и какие стандарты он предъявляет к качеству. Для нас это признание – не только результат проделанной работы, но и дополнительная ответственность. Мы продолжим укреплять позиции бренда в Казахстане и стремиться к новым достижениям, – подчеркнул директор дистрибуции Kia в РК Данияр Уразбаев.

Международное признание усиливают и рыночные результаты бренда. По итогам первого полугодия 2025 года, согласно данным «Қазақстанның Автокөлік Одағы» (ҚАО), Kia заняла третье место среди всех автопроизводителей по объему официальных продаж новых автомобилей в РК. С января по июнь в стране было реализовано 11 319 автомобилей Kia.

Наибольший вклад в результат внес кроссовер Kia Sportage – 5446 проданных автомобилей вывели модель на третье место в национальном рейтинге самых популярных авто. Значительный рост показали и другие модели: продажи Kia K5 увеличились на 93,7% по сравнению с первым полугодием прошлого года, Ceed – на 42,9%.

Дополнительный интерес потребителей обеспечили выгодные программы: сейчас на модели Ceed, Ceed SW, K5, K8, Soul, Seltos и Sorento действует специальное предложение с выгодой до 4 млн тенге. Активная маркетинговая стратегия и фокус на социальную значимость проектов позволяют Kia сохранять устойчивую динамику и усиливать позиции на рынке.