Днем 22 июля в Западно-Казахстанской области переменная облачность. Ожидается +33 градуса тепла.

Прогноз погоды на 22 июля для жителей Западного Казахстана

По данным РГП «Казгидромет», на юге, западе и севере области дождь и гроза. Ночью + 22 градуса. Ветер юго-западный: 20 м/с.

В Атырауской области облачно с переменами. Днем дождь и гроза, +38 градусов тепла. Ночью +30 градусов. Ветер юго-восточный: 20 м/с.

В Актюбинской области тоже переменная облачность. Днем +37 градусов, ночью +20. На западе и севере области дождь и гроза. Ветер северо-восточный: 20 м/с.

В Мангистауской области малооблачно. На северо-западе и севере области пыльная буря. Температура воздуха днем составит +41 градус, ночью +30. Ветер северо-западный: 20 м/с.

Фото: pixabay.com