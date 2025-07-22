По данным Министерства науки и высшего образования РК, около 113 тысяч абитуриентов подали заявки для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов. Если сравнивать с прошлым годом, то в 2024 году было принято 104 тыс. заявлений.

Отметим, что в этом году для обучения на бакалавриате выделено более 77 тыс. грантов. Наибольшее количество грантов выделено на инженерные и технические направления.

По 150 дифференцированных грантов выделили на ГОП «Педагогические науки» и «Социальные науки, журналистика и информация». Также для поступающих по программе «Серпін» выделено 2 412 грантов. В списке грантов есть и 2 500 целевых образовательных грантов для абитуриентов Атырауской и Мангистауской области.

По наиболее востребованным направлениям обучения несколько лет подряд выбор поступающих остается неизменным – больше всего заявлений поступило на такие направления, как «Педагогические науки», «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли» и «Информационно-коммуникационные технологии». Самый большой конкурс на одно грантовое место ожидается среди будущих переводчиков, учителей, психологов, дизайнеров и юристов.

Решение по присуждению грантов принимает Республиканская конкурсная комиссия, в состав которой входят депутаты Парламента РК, представители государственных органов и общественных организаций.

Списки обладателей грантов будут опубликованы до 10 августа, а зачисление в вузы, традиционно, завершится 25 августа.

Фото: pexels.com