Нападение на врача приравняют к нападению на полицейского

По данным Министерства здравоохранения, с 2019 года в Казахстане зафиксировано свыше 170 случаев нападения на врачей, фельдшеров, медсестер и других работников здравоохранения. Цифры озвучили на совещании под председательством премьер-министра.

Нападение на медиков планируется приравнять к нападению на полицейских. О подготовке законопроекта сообщила глава Минздрава Акмарал Альназарова. По её словам, начата подготовка ряда законодательных поправок, предусматривающих приравнивание нападений на медиков к посягательствам на сотрудников правоохранительных органов, а также внедрение смарт-видеожетонов, комплексных систем охраны в больницах и размещение круглосуточных полицейских постов в приемных отделениях.

Среди планируемых мер:

введение системы видеонаблюдения с использованием смарт-камер

оснащение больниц современными системами охраны

установка круглосуточных полицейских постов в приемных отделениях лечебных учреждений

Министр внутренних дел Ержан Саденов доложил, что в 115 объектах здравоохранения уже организована охрана.

Фото: pixabay.com