Мужчина совершил серию особо тяжких преступлений.

Казахстанца, который скрывался за границей после серии особо тяжких преступлений, экстрадировали из Азербайджана. Об этом сообщили в Telegram-канале Генпрокуратуры РК.

По данным ведомства, осенью прошлого года он вместе с сообщником обманом пригласили знакомого предпринимателя на встречу. Там они избили его до потери сознания, украли имущество на сумму около 40 миллионов тенге, вывезли за город и убили.

Одного из подозреваемых задержали сразу, а второй скрылся. Его объявили в международный розыск. В январе этого года его нашли и задержали в Азербайджане. После запроса Генпрокуратуры его передали Казахстану. Сейчас он находится в следственном изоляторе. За такие преступления грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.



