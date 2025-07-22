На скамье подсудимых оказались двое 27-летних мужчин. Первого подсудимого, Тлегена Мейрханова, обвинили по двум статьям: умышленное причинение вреда здоровью и хулиганство.
Второго подсудимого, Мейрбека Есенова, обвинили в хулиганстве. Во время следствия один из обвиняемых находился в следственном изоляторе, а второй — под домашним арестом.
14 января 2025 года в посёлке Круглоозёрное жителя села Кирилла Иртикеева вызвали на улицу двое односельчан и дважды выстрелили в него из ружья. Одна пуля попала в живот, другая — в руку.
По словам пострадавшего, конфликт произошёл из-за того, что ранее он заступился за друга, которому сломали челюсть за то, что тот не поздоровался с ребятами. Примерно через три недели обидчики вернулись, но уже с ружьём.
Подсудимые ставили Иртикеева на колени, заставляли целовать ружьё, били прикладом, засовывали дуло в рот и подставляли его к голове. После выстрелов подсудимые водили окровавленного мужчину по посёлку, а затем отвезли в больницу, оставили его там и уехали. Кирилла ранили в живот, был пробит кишечник. Вторая пуля попала в правую руку и повредила сухожилие.
Он уже перенёс несколько операций, пальцы на руке начали двигаться, ему присвоили инвалидность второй группы. Мужчина остался нетрудоспособным.
22 июля в Уральском городском суде судья Сабыржан Есжанов огласил приговор. Мейрханов был приговорён к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии средней безопасности.
Есенов получил шесть лет лишения свободы. Его взяли под стражу в зале суда. Он также будет отбывать наказание в колонии средней безопасности. Кроме того, они обязаны выплатить пострадавшему пять миллионов тенге в качестве моральной компенсации и 1,2 миллиона тенге — в качестве материального ущерба.
С решением суда потерпевший не согласился. По его словам, наказание слишком мягкое, а сумма компенсации недостаточная, ведь он не может работать, а раньше хорошо зарабатывал. Сейчас у него вот-вот родится второй ребёнок.
Приговор в законную силу не вступил.
