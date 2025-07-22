Жертву били прикладом, заставляли целовать ружьё и ранили в живот и руку. Суд приговорил нападавших к 8 и 6 годам лишения свободы.

«Дуло в рот и на колени»: в ЗКО осудили двух сельчан за нападение

На скамье подсудимых оказались двое 27-летних мужчин. Первого подсудимого, Тлегена Мейрханова, обвинили по двум статьям: умышленное причинение вреда здоровью и хулиганство.

Второго подсудимого, Мейрбека Есенова, обвинили в хулиганстве. Во время следствия один из обвиняемых находился в следственном изоляторе, а второй — под домашним арестом.

14 января 2025 года в посёлке Круглоозёрное жителя села Кирилла Иртикеева вызвали на улицу двое односельчан и дважды выстрелили в него из ружья. Одна пуля попала в живот, другая — в руку.

По словам пострадавшего, конфликт произошёл из-за того, что ранее он заступился за друга, которому сломали челюсть за то, что тот не поздоровался с ребятами. Примерно через три недели обидчики вернулись, но уже с ружьём.

Подсудимые ставили Иртикеева на колени, заставляли целовать ружьё, били прикладом, засовывали дуло в рот и подставляли его к голове. После выстрелов подсудимые водили окровавленного мужчину по посёлку, а затем отвезли в больницу, оставили его там и уехали. Кирилла ранили в живот, был пробит кишечник. Вторая пуля попала в правую руку и повредила сухожилие.

Он уже перенёс несколько операций, пальцы на руке начали двигаться, ему присвоили инвалидность второй группы. Мужчина остался нетрудоспособным.

22 июля в Уральском городском суде судья Сабыржан Есжанов огласил приговор. Мейрханов был приговорён к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии средней безопасности.

Есенов получил шесть лет лишения свободы. Его взяли под стражу в зале суда. Он также будет отбывать наказание в колонии средней безопасности. Кроме того, они обязаны выплатить пострадавшему пять миллионов тенге в качестве моральной компенсации и 1,2 миллиона тенге — в качестве материального ущерба.

С решением суда потерпевший не согласился. По его словам, наказание слишком мягкое, а сумма компенсации недостаточная, ведь он не может работать, а раньше хорошо зарабатывал. Сейчас у него вот-вот родится второй ребёнок.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: pexels.com