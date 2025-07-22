Как напомнили правоохранители, в итоге пострадавших ждет разбитое сердце и пустой кошелек. Знакомство, романтические признания, разговоры о встрече и даже о свадьбе, а дальше начинаются проблемы.
Мошенники сообщают о якобы возникших трудностях. Все сводится к одному — просьбе перевести деньги. Так, одна из жительниц Астаны лишилась более 9 миллионов тенге, поверив человеку, с которым переписывалась. Интернет-романы могут выглядеть красиво, но за красивыми словами нередко скрывается обман.
Признаки, на которые стоит обратить внимание:
- слишком быстрые признания в любви;
- отказ от видеосвязи и личной встречи;
- давление на жалость, рассказы о трудной жизненной ситуации;
- просьбы о переводе денег, отправке документов или ценных вещей.
МВД рекомендует гражданам не доверять малознакомым людям, не переводить деньги на сомнительные счета, проверять информацию.
– В случае подозрений сразу же обращайтесь по номеру 102, – отметили в ведомстве.
Фото: pexels.com