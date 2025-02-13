Вымогали трое, а осудили двоих: жительница Уральска возмущена приговором обидчикам сына

В редакцию «МГ» обратилась жительница Уральска Гульназ Искакова. Женщина рассказала, что 28 октября 2024 года её 15-летнего сына запугали, избили и вымогали у него деньги. Все обидчики её сына так же являются несовершеннолетними. С ними мальчик познакомился всего за месяц до инцидента. Зачинщиком всего этого, по словам Гульназ, является сверстник её сына, который придумав историю начал морально давить на её подростка.

– Он сказал, что якобы, мой сын обматерил его сестру. Бред какой-то. В первый день сын перевел этому мальчику 2 тысячи тенге. На этом тот не успокоился и избил сына, повредил ему нос. Мой ребенок умылся и пришел домой, нам ничего не сказал. Утром у него начался отек носа и появился синяк под глазом. Сын сказал, что упал. Мы подумали: «Мальчишки. Бывает» и не придали значения. Спустя 3 дня пришли другие мальчики, того зачинщика среди них уже не было. Они начали требовать у сына уже 10 тысяч тенге. Для подростка это огромные деньги. Тем более они знали, что в этот день ему поступила стипендия (подросток учится на первом курсе колледжа - прим. автора). Карта сына находится у меня, я даю ему лишь наличными, - рассказывает женщина.

Гульназ Искакова вспоминает, что в тот день сын долго выпрашивал у неё и у отца 10 тысяч тенге якобы на подарок другу на день рождения. На следующий день вымогатели вновь пришли к подростку домой и вывели его на улицу, чтобы потребовать деньги. Оказалось, что мальчик уже взял в долг у однокурсников и отдал обидчикам 8 тысяч тенге. Женщина узнала обо всем случайно, пересматривая банковские переводы сына. Только тогда подросток во всем признался. Мать вызвала полицию и написала заявление.

– Перед тем как вызвать полицию, я позвонила им и попросила вернуть деньги. Но они хамили мне и дали понять, что им всё равно. Я вызвала полицию. Три месяца шло разбирательство, наконец дело дошло до суда. И какого же было мое удивление, когда на суде в числе обвиняемых не оказалось того зачинщика. Были только двое. Я удивилась, ведь во время следствия их было трое, а до суда дошли двое. Прокурор сказал, что он несовершеннолетний. Ну и что? Тем двоим тоже нет 18 лет. Хотя бы за хулиганство его должны были привлечь! Ведь он всё это начал, избил сына тоже он, деньги получил, а почему он в деле проходил свидетелем? - возмущается женщина.

Приговором суда оба подростка были признаны виновными по статье 194 УК РК «Вымогательство». Одному из них назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, второму - 1 год и четыре месяца. Другими словами, подростки будут на пробационном контроле, им запрещено покидать жилье с 22.00 до 6.00 и посещать увеселительные заведения.

Однако женщина не согласна с таким решением. Она уверена, что наказание должен был получить и зачинщик. Ведь именно он является организатором травли против её сына.

– Я изначально подозревала, что этот первый мальчик (с которого все и началось) избежит наказания. То терялись медицинские заключения о травме носа моего сына, то ещё что-то. В общем изначально что-то было не чисто, - рассказала Гульназ.

Теперь женщина намерена обжаловать приговор суда.

Ранее мы писали о том, что в Актобе студенты занимались вымогательством. Их задержали прямо на лекции.