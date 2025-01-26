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Происшествия Социум

Студенты занимались вымогательством: их задержали прямо на лекции

Молодые люди вымогали 100 тысяч тенге у 18-летних актюбинцев.
Дана Рахметова
Студенты занимались вымогательством: их задержали прямо на лекции

По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, в Актобе за вымогательство задержаны молодые люди.

По данному факту сотрудниками полиции в ходе проведения оперативных мероприятий задержаны трое студентов одного из учебных заведений, которые угрожая физической расправой вымогали около 100 тысяч тенге у 18-летних потерпевших. Задержанные лица признались в содеянном, после водворены в ИВС, - сообщили в пресс-службе ведомства. 

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Как выяснилось, задержание подозреваемых проводилось прямо во время лекции в учебном заведении. 

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