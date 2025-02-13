Житель Уральска получил огнестрельное ранение у себя во дворе

Инцидент произошел 14 января в поселке Круглоозерное. В 4.00 20-летнего жителя села Кирилла Иртикеева вызвали на улицу двое односельчан и дважды выстрелили в него из ружья. Одна пуля попала ему в живот, другая - в руку. Мама Кирилла Ирина Ириткеева вспоминает, что преступлению предшествовал конфликт, который произошел ещё до нового года.

– 28 декабря мой сын заступился за мальчишку, которому один из подозреваемых сломал челюсть. Они подрались там, но тот не успокоился, и 14 января вызвал из дома моего сына. Он не хотел выходить, но все-таки пошел. Их было двое, и стреляли они вдвоем, - рассказала Ирина Иртикеева.

О случившемся родители Кирилла узнали только утром, когда им позвонила сноха и сообщила страшную новость. Оказалось, что после выстрелов сами же подозреваемые на такси повезли раненого парня в больницу, оставили и уехали. Женщина говорит, что Кирилла ранили в живот, у него пробит кишечник. Вторая пуля попала в правую руку и повредила сухожилие. Врачи, по словам матери Кирилла, не дают гарантий, что рука будет трудоспособна. К слову, мужчина с супругой ждут появления на свет второго ребенка.

– Сейчас у сына стоит аппарат Елизарова. 15 января сын должен был уехать на вахту, теперь он полностью не трудоспособен. Живот вроде как заживает, а вот с рукой беда. Три пальца вообще не шевелятся. Ему предстоит ещё несколько операций, - говорит Ирина Иртикеева.

По мнению отец пострадавшего Владимир Иртикеев, следствие ведется не объективно. Изначально вместо того, чтобы задержать обоих подозреваемых, полицейские задержали лишь одного. Второго задержали только после того, как отец записал видеообращение.

– Мы считаем, что его хотели убить. Я подавал два ходатайства, оба отклонили. Кроме того, мы не согласны с квалификацией дела. Дело ведется по статье «Причинение телесных повреждений из хулиганских побуждений», а мы требуем «Покушение на убийство». Хотим для злоумышленников самого строгого наказания, - заявил Владимир Ивтикеев.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что уголовное дело ведет Зачаганский отдел полиции. Проводится расследование по факту хулиганства и покушения на убийство. По подозрению в совершении преступления задержаны двое жителей села.