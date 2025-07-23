Разбирательство длилось несколько месяцев. 29 апреля суд под председательством судьи Кадисова вынес решение: в иске «Казахстанской жилищной компании» отказать.

В октябре прошлого года в редакцию «МГ» обратились жильцы дома по адресу: Монкеулы, 108/5 в Зачаганске. Они рассказали, что опасаются за свою жизнь и считают, что их дом построен с многочисленными дефектами.

В новом доме (его сдали в эксплуатацию в 2019 году) сняли облицовку и пообещали утеплить его минватой, а затем положить новую. Жильцы рассказали, что этот ремонт — вынужденная мера, так как в квартирах жить невозможно: есть сквозные щели и в помещениях царит невыносимый холод.

А в начале 2025 года «Казахстанская жилищная компания» подала в суд на редакцию. КЖК просила суд признать сведения в статье «Девятиэтажка может рухнуть» - жители проблемного дома в Уральске» не соответствующими действительности и защитить их деловую репутацию.

Разбирательство длилось несколько месяцев. 29 апреля суд под председательством судьи Кадисова вынес решение: в иске КЖК отказать. Компания не согласилась с решением суда и подала на апелляцию.

Сегодня, 23 июля, Западно-Казахстанский апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.